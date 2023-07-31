رزان جمال في تحدّي حمام الثلج.. جلست بالمايوه داخل حوض من مكعبات الثلج!

رزان جمال في تحدّي حمام الثلج.. جلست بالمايوه داخل حوض من مكعبات الثلج!

تغزو مواقع التواصل الاجتماعي تحدّيات حمام الثلج تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة في الأسبوعين الماضيين، ويبدو أن الممثلة اللبنانيّة رزان جمال قد قرّرت خوض هذا التحدّي.

في التفاصيل، جلست رزان جمال، بطلة مسلسل "الثمن"، بالمايوه داخل حوض مليء بمكعبات الثلج لمدّة 5 دقائق وقف ما كتبت عبر خاصية القصص القصيرة على انستغرام.

وسرعان ما تحوّلت رزان جمال الى حديث المتابعين لأن التحدّي يتطلّب منها جرأة وقدرة عالية على التحمّل.