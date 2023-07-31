بعد شهر من مغادرتها المستشفى... مادونا تشعر أنها "محظوظة لكونها على قيد الحياة"! (صور)

بعد شهر من مغادرتها المستشفى... مادونا تشعر أنها "محظوظة لكونها على قيد الحياة"!



نشرت النجمة مادونا منشورًا جديدًا عبر انستغرام، كشفت خلاله انها "كانت محظوظة لكونها على قيد الحياة" بعد شهر من مغادرتها المستشفى بسبب إصابتها بعدوى بكتيرية خطيرة.



وكتبت: "الحب من العائلة والأصدقاء هو أفضل دواء"، مضيفةً: "كأم، يمكنكِ حقًا أن تنشغلِ باحتياجات أطفالك والعطاء اللامتناهي... ولكن عندما كنت امرض، ظهر أطفالي حقًا الى جانبي، ورأيت جانبًا لم أره من قبل وكذلك الحب والدعم من أصدقائي".



وفي الختام، شكرت مادونا عائلتها وأصدقاءها على دعمهم لها خلال فترة علاجها وقالت: "شكرًا لجميع ملائكتي الذين حموني ودعموني لكي أبقى وأنهي عملي".