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غيمز يلغي حفلة في جربة بسبب المهاجرين العالقين بين تونس وليبيا: "هذه المحنة لا يمكن تحمّلها!"
فنّ
2023-08-01 | 01:30
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غيمز يلغي حفلة في جربة بسبب المهاجرين العالقين بين تونس وليبيا: "هذه المحنة لا يمكن تحمّلها!"
أعلن مغني الراب غيمز إلغاء حفلته الموسيقية التي كانت مقررة في 11 آب في منطقة جربة التونسية، تنديداً بـ"المحنة غير المُحتَمَلة" التي يعيشها مهاجرون عالقون بين تونس وليبيا.
وكتب مغني الراب في حسابه على انستغرام الأحد "إنّ أطفالاً ونساءً ورجالاً رُحّلوا من تونس إلى ليبيا يعيشون في ظروف غير إنسانية"، بحسب فرانس برس.
وأضاف "لا يمكنني مواصلة رحلتي إلى تونس التي كانت مقررة في 11 آب. لا أعرف أين هي الحلول، لكنّ هذه المحنة الصعبة جداً لا يمكن تحمّلها".
وكانت الأمم المتحدة دعت الخميس إلى "حلول عاجلة" لإنقاذ مئات اللاجئين والمهاجرين التائهين منذ أسابيع عدة قرب الحدود التونسية مع ليبيا والجزائر ضمن ظروف كارثية.
وفي أعقاب اشتباكات أودت بمواطن تونسي في الثالث من تموز، طرد مئات المهاجرين الأفارقة من صفاقس في وسط تونس الشرقي التي تشكل نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى أوروبا.
وتقول منظمات غير حكومية إنّ هؤلاء نُقلوا وتُركوا في مناطق قاحلة قرب ليبيا والجزائر.
وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إلى أن هؤلاء المهاجرين "عالقون في الصحراء ويواجهون درجات حرارة مرتفعة جداً فيما هم محرومون من المأوى والطعام والماء"، لافتةً إلى ورود تقارير عن تسجيل وفيات بينهم.
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غيمز
مغني الراب
إلغاء
حفلة موسيقية
جربة
تونس
ليبيا.
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