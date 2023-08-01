رحيله شكّل صدمة... وفاة نجم هوليوود أنغوس كلاود عن عمر 25 عاما

توفي الممثل الأميركي أنغوس كلاود، الّذي اشتُهر بشخصية Fezco من مسلسل Euphoria، عن عمر يناهز 25 عاما، حيث عُثر عليه يوم الإثنين في منزله بمدينة أوكلاند الأميركية، وذلك بعد مرور أسبوع على جنازة والده.

وأعلنت عائلة النجم في بيانٍ خبر وفاته، موضحةً أنه كان في صراعٍ دائم في ما يخصّ صحته النفسية، بالإضافة الى معاناته من أفكار انتحارية، لاسيما بعد وفاة والده.

وأشارت المصادر إلى أنه تم العثور على الممثل مُغمى عليه من قبل والدته، فأبلغت الطوارئ عن إمكانية تعاطيه "جرعة مفرطة"، إلا أنه لا يوجد تفاصيل عن سبب وفاته.

وشكّل وفاة النجم اليافع صدمة في الوسط الفني، إذ كشفت السلطات في كاليفورنيا أنها بصدد إجراء تحقيقات لكشف ملابسات الوفاة.

ويُذكر أن انغوس اشتهر بدور Fezco في المسلسل الدرامي الحائز على جائزة إيمي على قناة HBO "Euphoria". ومن بين أعماله التمثيلية الأخرى أفلام "نورث هوليوود North Hollywood " (2021) و"الخط The Line" (2023).