ما حقيقة إصابة فضل شاكر في اشتباكات عين الحلوة؟

ما حقيقة إصابة فضل شاكر في اشتباكات عين الحلوة؟

عاد إسم الفنان فضل شاكر إلى الواجهة من جديد في الساعات الماضية، تزامناً مع الإشتباكات داخل مخيم عين الحلوة. فما حقيقة ما يتم تداوله؟

في التفاصيل، انتشرت معلومات مغلوطة بين روّاد منصّات التواصل الاجتماعي مفادها أن فضل شاكر قد أصيب في اشتباكات عين الحلوة، ليتبيّن أن ما يتم نشره يندرج ضمن إطار الشائعات.