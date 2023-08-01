بعد القبلة الحميمة بين باميلا الكيك ومحمود نصر.. رنا شميس: أخجل من مشاهدتها!

بعد القبلة الحميمة بين باميلا الكيك ومحمود نصر.. رنا شميس: أخجل من مشاهدتها!

بعد القبلة الحميمة الّتي جمعت الممثلة اللبنانيّة باميلا الكيك بزميلها السوري محمود نصر ضمن أحداث مسلسل "كريستال"، أبدت الممثلة السورية رنا شميس رأيها بهذا المشهد.

في التفاصيل، صرّحت رنا شميس أنها ترفض القبلات الحميمة في المسلسلات العربيّة، معلّلةً موقفها بالقول "لا تتناسب مع مجتمعاتنا العربيّة". وتابعت رنا في حديث لبرنامج "شو القصة" أنها تخجل من مشاهدة القبلة بين باميلا ومحمود أمام ابنها.