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فيفي عبده تعتذر من محمد عبده.. نشرت فيديو مُهين له دون انتباه: "عيب إني مكملتش دراستي"
فنّ
2023-08-01 | 05:34
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فيفي عبده تعتذر من محمد عبده.. نشرت فيديو مُهين له دون انتباه: "عيب إني مكملتش دراستي"
فيفي عبده تعتذر من محمد عبده.. نشرت فيديو مُهين له دون انتباه: "عيب إني مكملتش دراستي"
نشرت النجمة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو مأخوذاً من تطبيق تيك توك، ويُظهر الفنانة شيرين عبد الوهاب وهي تغني وكُتب عبارات مهينة للنجم محمد عبده.
بعد مرور ساعات، حذفت فيفي عبده الستوري وأوضحت التالي "أولاً فنان العرب الفنان الكبير محمد عبده، ده من الناس اللي بحبهم وبحترمهم جدًا ولو نزلت فيديو لأغنية لشيرين عبدالوهاب فأكيد أنا ما قرأتش الكلام اللي مكتوب عليه، أنا عملت لها شير من التيك توك لمجرد أن الأغنية عجبتني فقط لا غير. ولو كنت قرأت الكلام أكيد مكنتش نزلتها ولما بنتي فتحت الستوري وشافتها شالتها فورًا، وده عيب إني مكملتش دراستي ومقرأتش الكلام".
وختمت فيفي عبده منشورها بالقول "أنا بكن كل الحب والتقدير للفنان الكبير محمد عبده وبلاش بروباجندا ملهاش لازمة من الميديا أكيد واضح إنها مش مقصودة".
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