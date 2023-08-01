انهيار شمس البارودي بعد وفاة ابنها غرقاً.. تفاصيل محزنة عن حالة الأم المفجوعة!

انهيار شمس البارودي بعد وفاة ابنها غرقاً.. تفاصيل محزنة عن حالة الأم المفجوعة!

متابعةً لخبر وفاة الشاب عبدالله، إبن حسن يوسف وشمس البارودي، غرقاً مما هزّ الأوساط المصرية، يتساءل البعض عن حالة والدته المكلومة.

في التفاصيل، نشرت وسائل إعلامية مصريّة تفاصيل محزنة عن شمس البارودي بعد وفاة ابنها، فدخلت الأخيرة بحالة انهيار وبكاء.

وتعيش شمس البارودي حالة من الصدمة منذ سماعها وزوجها نبأ وفاة نجلهما.