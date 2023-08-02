متابعة تستفز كارين سلامة بوفاة شقيقها على خلفيات سياسية.. وهي تردّ: "رح اعملك عبرة لغيرك"

عادة انا ما برد بس رح اعملك عبرة لغيرك، اذا بدي صليله او لأ هيدا شي بخصني، كيف بحزن وكيف بعبر هيدا شي بخصني، الغبرا يلي على ثياب خيي بتشرفك وبتشرف سليلتك ويلي عم بتدافعي عنن كلن سوا،اذا مش قادرة تناقشيني بالسياسية بدك توجعيني يلي دفن خيه ما بقى تفرق معهم صراصير مثلك بمعسهم باجري https://t.co/RZKIDI0s4H
— carine salameh (@SalamehCarine) August 1, 2023
عادة انا ما برد بس رح اعملك عبرة لغيرك، اذا بدي صليله او لأ هيدا شي بخصني، كيف بحزن وكيف بعبر هيدا شي بخصني، الغبرا يلي على ثياب خيي بتشرفك وبتشرف سليلتك ويلي عم بتدافعي عنن كلن سوا،اذا مش قادرة تناقشيني بالسياسية بدك توجعيني يلي دفن خيه ما بقى تفرق معهم صراصير مثلك بمعسهم باجري https://t.co/RZKIDI0s4H