متابعة تستفز كارين سلامة بوفاة شقيقها على خلفيات سياسية.. وهي تردّ: "رح اعملك عبرة لغيرك"

متابعة تستفز كارين سلامة بوفاة شقيقها على خلفيات سياسية.. وهي تردّ: "رح اعملك عبرة لغيرك"

قامت متابعة باستفزاز الإعلاميّة اللبنانيّة كارين سلامة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر (X)، من خلال تدوين تغريدة مفادها أن كارين تركز على التغريدات السياسيّة في حين لم يمرّ أسبوع على وفاة شقيقها.

بدورها، ردّت كارين سلامة على المتابعة بالقول "عادةً انا ما برد بس رح اعملك عبرة لغيرك، اذا بدي صليله او لأ هيدا شي بيخصني، كيف بحزن وكيف بعبر هيدا شي بخصني".

وأضافت كارين "الغبرا يللي على ثياب خيي بتشرّفك وبتشرّف سليلتك ويللي عم بتدافعي عنن كلن سوا، اذا مش قادرة تناقشيني بالسياسية بدك توجعيني يللي دفن خيه ما بقى تفرق معهم صراصير مثلك بمعسهم باجري".