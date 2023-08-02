نيقولا معوض: تعرّضت للتحرّش لسنوات من رجلٍ هدّدني بأبي!

نيقولا معوض: تعرّضت للتحرّش لسنوات من رجلٍ هدّدني بأبي!

أثنى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي على جرأة الممثل اللبناني نيقولا معوّض الّذي أعلن للمرّة الأولى أنّه تعرّض للتحرّش لسنوات من قبل رجل هدّده بوالده.

وفي التفاصيل، صرّح الممثل نيقولا معوّض ضمن برنامج ABtalks مع أنس بوخش قائلاً: "التجربة كانت سيئة وكسرتني، وساهمت في أن أكون ولداً انطوائياً.. أول مرة تعرّضت فيها للتحرش كان عمري 11 سنة واستمر التحرش لسنوات".

وكشف نيقولا التفاصيل بالقول "الرجل الذي تحرّش بي لعب على تعلّق والديّ بي، وهدّدني بأن والدي لو عرف سيُطلق عليه النار وبالتالي سيدخل السجن، وهذا سبب سكوتي. عندما كبرت، علمت انني لست مذنباً".