وفاة محمد الوزير بشكلٍ مفاجئ داخل منزله

على أنغام "حبيبي يا نور العين"... ديميت اوزديمير ترقص برفقة صديقاتها (فيديو)

على أنغام "حبيبي يا نور العين"... ديميت اوزديمير ترقص برفقة صديقاتها (فيديو)

بديع أبو شقرا يتأسّف على النفايات في طبيعة "بركة العروس" بالشوف (فيديو)