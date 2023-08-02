على أنغام "حبيبي يا نور العين"... ديميت اوزديمير ترقص برفقة صديقاتها (فيديو)

نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير مقطع فيديو عبر خاصّية الستوري على انستغرام وهي ترقص برفقة صديقاتها على أنغام أغنية "حبيبي يا نور العين" للفنان عمرو دياب.وظهرت ديميت وصديقاتها وهن تستمعن وتغنين أغنية "حبيبي يا نور العين" الشهيرة.