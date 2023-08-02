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بعد أن رمته على أحد المعجبين بحفلها... ميكروفون كاردي بي يعرض بمزاد وسعره يرتفع والمغنية تحضع للتحقيق!
فنّ
2023-08-02 | 13:31
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بعد أن رمته على أحد المعجبين بحفلها... ميكروفون كاردي بي يعرض بمزاد وسعره يرتفع والمغنية تحضع للتحقيق!
بعد أن رمته على أحد المعجبين في حفلها... ميكروفون كاردي بي يعرض في مزاد والمغنية تحضع للتحقيق!
بعد البلبلة الكبيرة التي حصلت إثر قذف مغنية الراب المثيرة للجدل كاردي بي الميكروفون على أحد المعجبين خلال حفلها، عُرض الميكروفون الشهير في مزاد علني، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وتخضع كاردي بي للتحقيق بعد الحادثة التي حصلت خلال حفلها في لاس فيغاس يوم السبت الفائت.
الميكروفون الشهير - المملوك من شركة الإنتاج الصوتي The Wave ومقرها فيغاس - معروض الآن في مزاد على eBay في محاولة لجمع الأموال لمشروع Wounded Warrior Project وجمعية الصداقة الخيرية المحلية، وهي منظمة تساعد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبلغ سعر الميكروفون في المزاد حتى الآن 25100 دولار، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع بشكل كبير خلال الأيام الستة المتبقية حتى انتهاء المزاد.
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