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"براتز" في أول تعاون مع المشاهير: دمية على شكل كايلي جينر (صور)

"براتز" في أول تعاون مع المشاهير: دمية على شكل كايلي جينر (صور)





وأعلنت براتز يوم الإثنين عن أول تعاون لها مع المشاهير على الإطلاق، حيث تضمنت ستة إصدارات "Bratzified" من الدمى مرتدية بعضًا من ملابس السجادة الحمراء الأكثر شهرة، بما في ذلك فستان Met Gala Lavender Versace لعام 2019.



ووجه المعجبون عددًا من الانتقادات للدمية الجديدة، وهي أن لون بشرتها يبدو "داكنًا جدًا" بالنسبة لجينر.



كما أعرب الناس أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي عن خيبة أملهم، لأن أول تعاون مشهور لـ Bratz كان مع جينر، وهي بيضاء، وليس مع امرأة سوداء أو امرأة ملونة.



وقال بعض المعجبين إنهم كانوا يفضلون رؤية التعاون مع مغنية "Diamonds" ريهانا، أو عارضة الأزياء الأميركية Anok Yai أو نجمة "The Little Mermaid" هالي بيلي.



وفي بيان صحفي صادر عن MGA Entertainment يوم الإثنين 31 تموز، قالت الشركة إن التعاون يعيد تخيل كايلي جينر "ملكة ثقافة البوب" كدمية براتز.



ومجموعة "Bratz x Kylie" تمنح كايلي معاملة براتز الكلاسيكية، بينما تستمد الإلهام أيضًا من أسلوبها الشخصي ولحظات الموضة الأكثر شهرة".



وقالت ياسمين لاريان، المديرة الإبداعية لشركة براتز: "هذه لحظة فارقة في تاريخ براتز لتوحيد الجهود مع كايلي جينر كأول تعاون مشهور للعلامة التجارية على الإطلاق، فكايلي تجسّد حقًا كل ما تمثله براتز منذ إنشائها قبل 22 عامًا، من كونها مزعجة ومتمردة، إلى نشيطة ومعبرة."



وقال تشيلسي غرين مدير الفن في براتز، إن الشركة وفريق جينر كانا يعملان معًا لضمان أن الدمى أصلية ومصممة بدقة قدر الإمكان.



أما المقتنيات التي تبدأ من 9.99 دولارًا، فتأتي أيضًا مع أكسسوار صغير واحد، بما في ذلك طراد جينر المميز القابل للتحويل، وكلبها الإيطالي نورمان، وهاتف كبير الحجم على شكل شفاه. انتقد عشاق براتز إطلاق مجموعة جديدة محدودة الإصدار من الدمى تصور نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء كايلي جينر، بحسب موقع " انبندنت ".وأعلنت براتز يوم الإثنين عن أول تعاون لها مع المشاهير على الإطلاق، حيث تضمنت ستة إصدارات "Bratzified" من الدمى مرتدية بعضًا من ملابس السجادة الحمراء الأكثر شهرة، بما في ذلك فستان Met Gala Lavender Versace لعام 2019.ووجه المعجبون عددًا من الانتقادات للدمية الجديدة، وهي أن لون بشرتها يبدو "داكنًا جدًا" بالنسبة لجينر.كما أعرب الناس أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي عن خيبة أملهم، لأن أول تعاون مشهور لـ Bratz كان مع جينر، وهي بيضاء، وليس مع امرأة سوداء أو امرأة ملونة.وقال بعض المعجبين إنهم كانوا يفضلون رؤية التعاون مع مغنية "Diamonds" ريهانا، أو عارضة الأزياء الأميركية Anok Yai أو نجمة "The Little Mermaid" هالي بيلي.وفي بيان صحفي صادر عن MGA Entertainment يوم الإثنين 31 تموز، قالت الشركة إن التعاون يعيد تخيل كايلي جينر "ملكة ثقافة البوب" كدمية براتز.ومجموعة "Bratz x Kylie" تمنح كايلي معاملة براتز الكلاسيكية، بينما تستمد الإلهام أيضًا من أسلوبها الشخصي ولحظات الموضة الأكثر شهرة".وقالت ياسمين لاريان، المديرة الإبداعية لشركة براتز: "هذه لحظة فارقة في تاريخ براتز لتوحيد الجهود مع كايلي جينر كأول تعاون مشهور للعلامة التجارية على الإطلاق، فكايلي تجسّد حقًا كل ما تمثله براتز منذ إنشائها قبل 22 عامًا، من كونها مزعجة ومتمردة، إلى نشيطة ومعبرة."وقال تشيلسي غرين مدير الفن في براتز، إن الشركة وفريق جينر كانا يعملان معًا لضمان أن الدمى أصلية ومصممة بدقة قدر الإمكان.أما المقتنيات التي تبدأ من 9.99 دولارًا، فتأتي أيضًا مع أكسسوار صغير واحد، بما في ذلك طراد جينر المميز القابل للتحويل، وكلبها الإيطالي نورمان، وهاتف كبير الحجم على شكل شفاه.