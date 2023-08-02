ما هو سبب غرق نجل الفنان حسن يوسف؟

ما هو سبب غرق نجل الفنان حسن يوسف؟



كشفت عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الفنانة المصرية نهال عنبر، عن سبب غرق عبد الله حسن يوسف نجل الفنان المصري حسن يوسف في البحر بالساحل الشمالي.



وقالت نهال عنبر خلال برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة ON: "شمس البارودي كانت في المستشفى هناك، والأمن أخبرنا أن عبد الله حسن يوسف نزل في وقت به ارتفاع في الأمواج مع تحذير الأمن من ذلك".



بدوره، كشف المهندس أسامة عبد الفتاح، أحد ملاك القرية السياحية التي شهدت واقعة وفاة ابن الفنان حسن يوسف، تفاصيل الواقعة كما تابعها من شرفة الوحدة التي يمتلكها بالقرية.



وقال في مداخلة تليفزيونية، إنه كان متواجدا في شرفة الوحدة الساعة الواحدة والنصف صباحا، وفوجئ بحالة هرج ومرج غير معتادة على الشاطئ، ومحاولة مجموعة من الأشخاص استدعاء الإسعاف.



وأضاف عبد الفتاح: "بعد 10 دقائق وصلت سيارة الإسعاف، وطلعوا الجثة والإسعاف أخدتها، ولم أعرف من المتوفى، وفي الصباح أخبرني عمال الزراعة بالقرية أنه ابن الفنان حسن يوسف."