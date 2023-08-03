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اضطرت لوقف جولتها الموسيقية بسبب صورة "سيلفي"... بايبي كاي تعرّضت لضربة على صدرها وهذه التفاصيل!

فنّ
2023-08-03 | 04:08
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اضطرت لوقف جولتها الموسيقية بسبب صورة &quot;سيلفي&quot;... بايبي كاي تعرّضت لضربة على صدرها وهذه التفاصيل!
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اضطرت لوقف جولتها الموسيقية بسبب صورة "سيلفي"... بايبي كاي تعرّضت لضربة على صدرها وهذه التفاصيل!

اضطرت لوقف جولتها الموسيقية بسبب صورة "سيلفي"... بايبي كاي تعرّضت لضربة على صدرها وهذه التفاصيل!

أعلنت مغنية البوب راب الإيطالية بايبي كاي التي تعرّضت بالخطأ لإصابة نتيجة اصطدامها بإحدى معجباتها، الأربعاء أنها اضطرت إلى وقف جولتها الموسيقية الصيفية، منددةً بما وصفته ب"جنون" التقاط صور السيلفي من دون مراعاة سلامة الفنانين.

وأكّدت بايبي كاي أنها تعرّضت لضربة على صدرها نتيجة اصطدام امرأة بها في نهاية حفلة كانت مُقامة الاثنين في تيرامو، في وقت كان يحتشد معجبوها حول حافلتها سعياً لالتقاط صور سيلفي معها.

وأوضحت المغنية البالغة 40 سنة والتي عانت صعوبة في التنفس إثر الحادثة، أنها نُقلت إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، مما دفعها إلى وقف جولتها الموسيقية.

وقالت المغنية في مقطع فيديو عبر تيك توك إنّ "الأهمّ بالنسبة إلى الأشخاص هو التقاط الصور، لكنّ الوضع أصبح خطراً جداً"، مضيفةً "إنه تصرّف جنوني".

وأضافت "أنا لا أشتكي من التقاط الصور، لكن من غير الممكن عدم إعطاء الأولوية لسلامة الفنان"، متهمةً الشرطة المحلية بعدم تنفيذ مهامها كما ينبغي.

وولدت بايبي كاي (40 سنة)، واسمها الحقيقي كلاوديا ناهوم، في سنغافورة وعاشت في لندن ثم في روما. وبيعت مئات آلاف النسخ من ألبوماتها فيما حققت أغنيات كثيرة لها بينها "روما بانكوك" و"كيلر"، نجاحات كبيرة. وسنة 2022، أصدرت أغنية "بوليرو" مع المغني البريطاني الفرنسي اللبناني ميكا.

ويتابع حسابها في انستغرام أكثر من 730 ألف مستخدم، فيما حصد مقطع الفيديو الخاص بـ"روما بانكوك" أكثر من 300 مليون مشاهدة عبر قناتها في يوتيوب.
 

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