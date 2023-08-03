الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

صيف هيفاء وهبي حافل بالنشاطات الفنيّة.. هذا ما ينتظر الجمهور في شهر آب الحالي!

فنّ
2023-08-03 | 06:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
صيف هيفاء وهبي حافل بالنشاطات الفنيّة.. هذا ما ينتظر الجمهور في شهر آب الحالي!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
صيف هيفاء وهبي حافل بالنشاطات الفنيّة.. هذا ما ينتظر الجمهور في شهر آب الحالي!

صيف هيفاء وهبي حافل بالنشاطات الفنيّة.. هذا ما ينتظر الجمهور في شهر آب الحالي!

تحقق النجمة هيفاء وهبي إنجازات متتالية إثر النجاح الكبير لأغنيتها الجديدة "ما بضعفش" والتي حصدت نسبة مشاهدات مرتفعة جداً عبر المنصّات الرقميّة وموقع يوتيوب، وكذلك على صعيد الحفلات الفنيّة المُنتظرة في الأيام المقبلة. 
 
وتستمرّ أغنية "ما بضعفش" للديفا هيفاء وهبي بتصدّر لائحة أفضل الأغنيات الصادرة مؤخراً لموسم الصيف عبر المتاجر الموسيقيّة، وتخطى الفيديو كليب حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة عبر قناة هيفاء الرسميّة على موقع يوتيوب.
 
ويبدو أن شهر آب الجاري سيكون حافلاً بالحفلات الّتي تحييها النجمة هيفاء وهبي، فالجمهور على موعد مع الديفا بتاريخ 23 آب في حفل غنائي على متن سفينة النجوم "Stars On board" الّتي تبحر بين أثينا وميكونوس وبودروم ومرمريس وتضمّ أهم نجوم الوطن العربي. 
 
كما تستعد هيفاء وهبي لإحياء واحدة من أكبر الحفلات الموسيقيّة في مصر، وتحديداً في Luxury Beach مارينا دلتا بتاريخ 25 آب 2023.
 
وأعلنت هيفاء وهبي في الساعات الماضية عن حفل غنائي ثالث تحييه في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي في مصر أيضاً.
 
وما ان أعلنت هيفاء وهبي عن حفلاتها المُقبلة، حتى أعرب روّاد الإنترنت عن حماسهم للقاء نجمتهم المفضلة.

آخر الأخبار

فنّ

هيفاء وهبي

حفلات

LBCI التالي
رشاقة ماغي بو غصن تلفت الأنظار.. إطلالتها أمام المرآة كشفت عن نحافتها الزائدة! (صور)
"الحبيب طار" و"دي خيانة يا عمرو".. تعليقات طريفة على قبلة عمرو دياب لداليدا خليل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-08-01

هيفاء وهبي تعايد الجيش اللبناني في عيده بفيديو مميز: "الله يحميك"

LBCI
فنّ
2023-07-25

هيفاء وهبي في الكواليس.. لحظات مليئة بالحيويّة والإبهار في تصوير "ما بضعفش"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-16

نجوم لبنانيون وعرب يملأون فضاء المناطق بحفلات موسيقية آخرها كانت للنجمة نوال الزغبي

LBCI
فنّ
2023-07-10

"ما بضعفش" لهيفاء وهبي تحقق نجاحات متتالية عالمياً.. إليكم محصلة اليومين الأوّلين!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:04

رشاقة ماغي بو غصن تلفت الأنظار.. إطلالتها أمام المرآة كشفت عن نحافتها الزائدة! (صور)

LBCI
فنّ
05:03

"الحبيب طار" و"دي خيانة يا عمرو".. تعليقات طريفة على قبلة عمرو دياب لداليدا خليل

LBCI
فنّ
04:56

أوّل فنانة عربيّة تعرض وجهها للبيع.. بدرية طلبة: "نأخذ ملايين ونرتاح"

LBCI
فنّ
04:36

ستيفاني عطالله تظهر بلحية طويلة وملامح ذكورية.. تحوّل جذري يصدم الجمهور (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

سوريا تخفض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية المحملة بالمنتجات الزراعية... فماذا قدم لبنان في المقابل؟

LBCI
أخبار لبنان
16:35

مياه الجنوب أعلنت توقف العمل في مركزها الرئيسي في صيدا

LBCI
فنّ
2023-08-02

وفاة محمد الوزير بشكلٍ مفاجئ داخل منزله

LBCI
منوعات
13:11

أصيبت بجروح بالغة الخطورة ... العثور على امرأة مقتولة طعناً في إحدى غابات إنكلترا!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:03

أسامة سعد : ندعو الدولة اللبنانية الى التعاون مع القوى الفلسطينية لفرض الاستقرار في مخيم عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
06:54

جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في تحديات العام الدراسي المقبل

LBCI
أخبار لبنان
04:08

المقدح للـ LBCI: الاشتباكات في مخيم عين الحلوة انتهت تقريباً بشكل كامل

LBCI
أخبار دولية
14:05

للمرة الثالثة... توجيه إتهام للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

LBCI
أخبار دولية
14:02

هل يستغل المتطرفون الإنقلاب العسكري الذي شهدته النيجر للسيطرة على البلاد؟

LBCI
رياضة
13:59

تأهل منتخب لبنان للسيدات لما دون الـ٢٥ سنة في كرة السلة

LBCI
السياحة في لبنان
13:53

أهلا بهالطلة من بعلبك مدينة الشمس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

سوريا تخفض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية المحملة بالمنتجات الزراعية... فماذا قدم لبنان في المقابل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حريق في معمل أقمشة أدى لسقوط ضحية وأربعة جرحى من الدفاع المدني وفوج إطفاء الضاحية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
16:26

أرادت أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
07:09

بيان توضيحي من "كهرباء لبنان": رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء

LBCI
منوعات
15:37

في جريمة غريبة... أدخل ماعزاً أليفاً إلى الحمام وأقام علاقة معه!

LBCI
منوعات
13:54

رجل ستيني تحرش بكلب... مقطع فيديو فضحه وهذا مصيره!

LBCI
فنّ
16:17

ما هو سبب غرق نجل الفنان حسن يوسف؟

LBCI
أخبار لبنان
08:25

الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل

LBCI
صحة وتغذية
12:36

بعد أن قتل المليارات من الناس حول العالم... تطوير دواء لعلاج السرطان: يقتل جميع الأورام السرطانية الصلبة!

LBCI
خبر عاجل
13:11

المكتب الاعلامي لميقاتي: لا دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل بل لقاء تشاوري في المواضيع الوطنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More