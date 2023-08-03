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صيف هيفاء وهبي حافل بالنشاطات الفنيّة.. هذا ما ينتظر الجمهور في شهر آب الحالي!
فنّ
2023-08-03 | 06:02
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صيف هيفاء وهبي حافل بالنشاطات الفنيّة.. هذا ما ينتظر الجمهور في شهر آب الحالي!
صيف هيفاء وهبي حافل بالنشاطات الفنيّة.. هذا ما ينتظر الجمهور في شهر آب الحالي!
تحقق النجمة هيفاء وهبي إنجازات متتالية إثر النجاح الكبير لأغنيتها الجديدة "ما بضعفش" والتي حصدت نسبة مشاهدات مرتفعة جداً عبر المنصّات الرقميّة وموقع يوتيوب، وكذلك على صعيد الحفلات الفنيّة المُنتظرة في الأيام المقبلة.
وتستمرّ أغنية "ما بضعفش" للديفا هيفاء وهبي بتصدّر لائحة أفضل الأغنيات الصادرة مؤخراً لموسم الصيف عبر المتاجر الموسيقيّة، وتخطى الفيديو كليب حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة عبر قناة هيفاء الرسميّة على موقع يوتيوب.
ويبدو أن شهر آب الجاري سيكون حافلاً بالحفلات الّتي تحييها النجمة هيفاء وهبي، فالجمهور على موعد مع الديفا بتاريخ 23 آب في حفل غنائي على متن سفينة النجوم "Stars On board" الّتي تبحر بين أثينا وميكونوس وبودروم ومرمريس وتضمّ أهم نجوم الوطن العربي.
كما تستعد هيفاء وهبي لإحياء واحدة من أكبر الحفلات الموسيقيّة في مصر، وتحديداً في Luxury Beach مارينا دلتا بتاريخ 25 آب 2023.
وأعلنت هيفاء وهبي في الساعات الماضية عن حفل غنائي ثالث تحييه في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي في مصر أيضاً.
وما ان أعلنت هيفاء وهبي عن حفلاتها المُقبلة، حتى أعرب روّاد الإنترنت عن حماسهم للقاء نجمتهم المفضلة.
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