اليسا في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت: ولا قوة رح تخلينا ننسى

اليسا في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت: ولا قوة رح تخلينا ننسى

في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، استذكرت النجمة اللبنانيّة اليسا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (X) والذي كان يعرف بتويتر، الحدث المفجع في منشور مؤثر.

وكتبت الفنانة اليسا: "كل مرة منقول مع الوقت منروق، مننسى، منتعوّد. بس ما في ولا قوة رح تخلينا ننسى هاليوم البشع وهالمأساة وهالدمار والضحايا اللي خسرناهن".

وتابعت اليسا: "ما رح نتأقلم غير ما نعرف الحقيقة. المشكلة إنو منعرف الحقيقة بس ما في مين يحاسب أو يقولها .الله يرحم اللي راحوا".