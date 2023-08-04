خبر حزين حول صحة سيلين ديون... وهذا ما أعلنته شقيقتها!

خبر حزين حول صحة سيلين ديون... وهذا ما أعلنته شقيقتها!







وفي حديثها إلى Le Journal de Montreal (عبر



وكشفت هذا الأسبوع: "لا يمكننا العثور على أي دواء فعال، لكن الأمل مهم". شاركت كلوديت ديون، شقيقة الفنانة سيلين ديون، تحديثًا حول صحة المغنية العالمية بعد تشخيصها بمتلازمة الشخص المتيبس التي أجبرتها على إلغاء جولتها العالمية.وفي حديثها إلى Le Journal de Montreal (عبر SheMazing ) ، قالت كلوديت إن سيلين، 55 عامًا ، تتلقى الرعاية من أختهما ليندا وتعمل عن كثب مع باحثين متخصصين في الحالة النادرة.وكشفت هذا الأسبوع: "لا يمكننا العثور على أي دواء فعال، لكن الأمل مهم".

وتابعت: "أعتقد بصدق أنها بحاجة للراحة في الأغلب. إنها تحاول دائمًا أن تكون الأفضل في كل الأمور والأفضل في مجالها.... في مرحلة ما، يحاول قلبك وجسدك إخبارك بشيء ما. من المهم الاستماع إليه."



ومتلازمة الشخص المتيبس هي حالة عصبية غير قابلة للشفاء تؤدي إلى تقلصات عضلية لا يمكن السيطرة عليها، وهو مرض يؤثر على واحد فقط من كل مليون شخص.



ومع ذلك ، كانت سيلين "تستمع إلى كبار الباحثين في مجال هذا المرض النادر قدر الإمكان"، و "تثق" الأسرة بأنها ستجد يومًا ما وسيلة لإعادة التأهيل تسمح لها بالعودة إلى المسرح.