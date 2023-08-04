إغلاق التحقيق في حادثة رمي "كاردي بي" الميكروفون على جمهورها

أعلنت شرطة لاس فيغاس الخميس، إغلاق التحقيق في حادثة إلقاء كاردي بي ميكروفونها على الجمهور خلال حفلة موسيقية أخيراً، ما يجنب مغنية الراب الأميركية المحاكمة في القضية.وكانت الشرطة أعلنت الاثنين فتح تحقيق بتهمة الضرب والإيذاء الجسدي، على خلفية شهادة أدلت بها امرأة تقول إنها حضرت الحفلة التي انتشرت مقاطع منها بصورة واسعة على الشبكات الاجتماعية.وتُظهر مقاطع الفيديو من الحفلة التي أقيمت قبل أيام، كاردي بي وهي تلقي بميكروفونها في اتجاه متفرجة، بعدما رمتها الأخيرة بكوب من الماء على خشبة المسرح.كما تبيّن اللقطات تقدّم المتفرجة التي ألقت بالسائل على المغنية، باعتذار إثر تدخل أشخاص مولجين حفظ الأمن خلال الحفلة. وتظهر لقطات أخرى صاحبة أغنية "واب" و"ماني" تلقي بميكروفونها باتجاه الجمهور من دون أن تصيب المرأة التي رمتها بالماء.وقالت الشرطة في بيان الخميس "أُغلقت هذه القضية لعدم كفاية الأدلة"، مضيفة "لن تقام أي ملاحقة قضائية في هذه القضية".وهذه ليست المرة الأولى التي تُسجّل فيها حوادث مماثلة، مع تزايد رمي الأغراض خلال الحفلات الموسيقية.ففي حزيران، ألقى رجل هاتفاً على المغنية بيبي ريكسا خلال حفلة موسيقية في نيويورك، ما تسبب بنقلها إلى المستشفى.وفي الشهر نفسه، استُهدفت المغنية بينك في حفلة بلندن من متفرّج ألقى عليها حقيبة قال إنها تحوي رماد والدته.