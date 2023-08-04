الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
36
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
36
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اتهمنها بالتحرش والاعتداء الجسدي والتمييز العنصري... المغنية ليزو ترد على راقصاتها السابقات!
فنّ
2023-08-04 | 05:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اتهمنها بالتحرش والاعتداء الجسدي والتمييز العنصري... المغنية ليزو ترد على راقصاتها السابقات!
اتهمنها بالتحرش والاعتداء الجسدي والتمييز العنصري... المغنية ليزو ترد على راقصاتها السابقات!
نفت المغنية الأميركية ليزو الخميس اتهامات وجهتها ثلاث من راقصاتها السابقات تشمل خصوصاً "التحرش" و"التمييز" العنصري و"الاعتداء" الجسدي.
وقالت المغنية الأميركية السوداء البالغة 35 عاما، واسمها الحقيقي فيفيان جيفرسون "عادةً ما أختار عدم الرد على الادعاءات الكاذبة، لكنّ هذه الاتهامات حقاً لا تُصدق وشائنة للغاية".
في دعوى قضائية رُفعت في لوس أنجليس ضد ليزو وآخرين وكُشفت تفاصيلها في الأول من آب ، تقول المدعيات الثلاث أريانا ديفيس وكريستال ويليامز ونويل رودريغيز إنهن تعرضهن إلى "تحرش جنسي وديني وعرقي وتمييز بسبب الإعاقة واعتداءات وحجز حرية، من بين أمور أخرى".
ولفت محامو المدعيات إلى أن ديفيد وويليامز "طُردتا في نهاية المطاف، فيما استقالت رودريغيز في مواجهة هذا السلوك المؤلم".
وترتبط الاتهامات خصوصاً بتفاعلات مع أشخاص آخرين تقول الراقصات إنهنّ أُجبرن على المشاركة فيها من جانب ليزو خلال عرض في منطقة "الضوء الأحمر" في أمستردام، وفق نص الدعوى.
واتُّهمت الراقصة الرئيسية للفنانة، شيرلين كويغلي، بالإدلاء بتعليقات متكررة ذات طابع جنسي ومحاولة نشر معتقداتها المسيحية، لا سيما في ما يتعلق بالجنس قبل الزواج، "رغم احتجاج" المدعيات.
وجاء في الدعوى أيضاً أن منتجي ليزو البيض "غالباً ما اتهموا الراقصين السود بأنهم كسالى وغير مهنيين ولديهم سلوك صعب".
وكان لدى المدعيات "انطباع بأن هذه التعليقات مشوبة بالعداء العنصري والكراهية تجاه البدناء".
وردت ليزو التي عُرفت بدفاعها عن الأشخاص الذين يعانون الوزن الزائد، قائلة "أعرف الشعور بخجل الشخص في حياته اليومية من جسمه، ولن أنتقد أو أطرد موظفاً بسبب وزنه".
كما ادعت الراقصات السابقات في الشكوى بوجود نزاع طويل مع المغنية بشأن أجرهنّ.
وردت ليزو "هذه الروايات التي يسوّق لها أصحابها بدافع الإثارة، صادرة عن موظفات سابقات اعترفن علناً بأنهنّ تلقين تحذيرات خلال إحدى الجولات بشأن سلوكهنّ غير اللائق وغير الاحترافي".
آخر الأخبار
فنّ
بالتحرش
والاعتداء
الجسدي
والتمييز
العنصري...
المغنية
راقصاتها
السابقات!
خبر حزين حول صحة سيلين ديون... وهذا ما أعلنته شقيقتها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-08-02
بعد أن رمته على أحد المعجبين بحفلها... ميكروفون كاردي بي يعرض بمزاد وسعره يرتفع والمغنية تحضع للتحقيق!
فنّ
2023-08-02
بعد أن رمته على أحد المعجبين بحفلها... ميكروفون كاردي بي يعرض بمزاد وسعره يرتفع والمغنية تحضع للتحقيق!
0
أخبار لبنان
2023-08-01
وزارة الصحة: استمرار مسح "المغذيات الدقيقة والقياسات الجسدية اللازمة لنمو الطفل"
أخبار لبنان
2023-08-01
وزارة الصحة: استمرار مسح "المغذيات الدقيقة والقياسات الجسدية اللازمة لنمو الطفل"
0
فنّ
2023-07-27
انتحر ابنها عام 2022 وعاشت حياةً معقدة... هل توفيت المغنية سينيد أوكونور في "جريمة مشبوهة"؟
فنّ
2023-07-27
انتحر ابنها عام 2022 وعاشت حياةً معقدة... هل توفيت المغنية سينيد أوكونور في "جريمة مشبوهة"؟
0
علوم وتكنولوجيا
2023-07-26
بعد موجات الحر الإستثنائية... المغنية الأميركية باتي سميث تدعو الشباب إلى التحرك لمواجهة أزمة المناخ!
علوم وتكنولوجيا
2023-07-26
بعد موجات الحر الإستثنائية... المغنية الأميركية باتي سميث تدعو الشباب إلى التحرك لمواجهة أزمة المناخ!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
03:30
خبر حزين حول صحة سيلين ديون... وهذا ما أعلنته شقيقتها!
فنّ
03:30
خبر حزين حول صحة سيلين ديون... وهذا ما أعلنته شقيقتها!
0
فنّ
02:37
إغلاق التحقيق في حادثة رمي "كاردي بي" الميكروفون على جمهورها
فنّ
02:37
إغلاق التحقيق في حادثة رمي "كاردي بي" الميكروفون على جمهورها
0
فنّ
01:53
عامر زيان يرفع شعار "لن ننسى" في 4 آب: كرمال كل الضحايا وعائلاتن
فنّ
01:53
عامر زيان يرفع شعار "لن ننسى" في 4 آب: كرمال كل الضحايا وعائلاتن
0
فنّ
01:50
اليسا في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت: ولا قوة رح تخلينا ننسى
فنّ
01:50
اليسا في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت: ولا قوة رح تخلينا ننسى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-08-03
لهذا السبب... فرانس برس تقاضي منصة X!
علوم وتكنولوجيا
2023-08-03
لهذا السبب... فرانس برس تقاضي منصة X!
0
أخبار لبنان
2023-07-26
جعجع بعد لقائه لودريان: من يعطل المجلس النيابي هو الرئيس بري
أخبار لبنان
2023-07-26
جعجع بعد لقائه لودريان: من يعطل المجلس النيابي هو الرئيس بري
0
منوعات
2023-08-02
ولدت جنينها في حمام محطة وقود وتركته ليموت هناك! (فيديو)
منوعات
2023-08-02
ولدت جنينها في حمام محطة وقود وتركته ليموت هناك! (فيديو)
0
منوعات
2023-08-02
لقطة لطيفة تجمع ديفيد بيكهام بابنته.. وضعت المكياج على وجهه (صور)
منوعات
2023-08-02
لقطة لطيفة تجمع ديفيد بيكهام بابنته.. وضعت المكياج على وجهه (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
موت ٤ آب: زينة رحلت... الإبنة بقيت والغربة لم تنفع
تقارير نشرة الاخبار
13:59
موت ٤ آب: زينة رحلت... الإبنة بقيت والغربة لم تنفع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ميسي يواصل التألق في الملاعب الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ميسي يواصل التألق في الملاعب الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
راشيا تحتفل بعيد التجلي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
راشيا تحتفل بعيد التجلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أهلا بهالطلة من عادات وتقاليد وأسواق طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أهلا بهالطلة من عادات وتقاليد وأسواق طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عدد من الجامعات الصغيرة وغير المعروفة "فاتحة على حسابها"... والمخالفات بالجملة!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عدد من الجامعات الصغيرة وغير المعروفة "فاتحة على حسابها"... والمخالفات بالجملة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
طمعا بالمال كل شيء محلَّل... والنتيجة: تلويث للمياه والهواء في جدايل
تقارير نشرة الاخبار
13:42
طمعا بالمال كل شيء محلَّل... والنتيجة: تلويث للمياه والهواء في جدايل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
4 آب يعود من جديد.. ولارا لا تزال في المستشفى منذ ثلاث سنوات
تقارير نشرة الاخبار
13:32
4 آب يعود من جديد.. ولارا لا تزال في المستشفى منذ ثلاث سنوات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هدوءٌ حذر يسيطر على عين الحلوة..والجيش يفتح مداخل المخيم تدريجيًا
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هدوءٌ حذر يسيطر على عين الحلوة..والجيش يفتح مداخل المخيم تدريجيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
كيف تدفع الدولة مصاريفها اذا توقف تمويل مصرف لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:15
كيف تدفع الدولة مصاريفها اذا توقف تمويل مصرف لبنان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر كاذب
13:32
ما حقيقة سقوط شاب من الـparapente في جونية؟ (فيديو)
خبر كاذب
13:32
ما حقيقة سقوط شاب من الـparapente في جونية؟ (فيديو)
2
خبر عاجل
12:24
مصادر قضائية للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المستأنف من قبل هيئة القضايا ودعت سلامة الى جلسة في ٩ آب الحالي
خبر عاجل
12:24
مصادر قضائية للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المستأنف من قبل هيئة القضايا ودعت سلامة الى جلسة في ٩ آب الحالي
3
أخبار لبنان
08:25
الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل
أخبار لبنان
08:25
الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل
4
موضة وجمال
10:05
تعرّت بالكامل واكتفت بالحذاء... إبنة مادونا البكر تعرض ملابس إحدى العلامات التجارية بصور جريئة! (صور)
موضة وجمال
10:05
تعرّت بالكامل واكتفت بالحذاء... إبنة مادونا البكر تعرض ملابس إحدى العلامات التجارية بصور جريئة! (صور)
5
أخبار لبنان
04:03
"قبل ان يموت توقع رحيله"... رولا ملاحي في تصريح صادم: رالف يزورني دائماً وهذا ما حذرني منه! (فيديو)
أخبار لبنان
04:03
"قبل ان يموت توقع رحيله"... رولا ملاحي في تصريح صادم: رالف يزورني دائماً وهذا ما حذرني منه! (فيديو)
6
فنّ
03:30
خبر حزين حول صحة سيلين ديون... وهذا ما أعلنته شقيقتها!
فنّ
03:30
خبر حزين حول صحة سيلين ديون... وهذا ما أعلنته شقيقتها!
7
منوعات
10:31
بعد أن فشلوا في تسميمها ذبحوها... مجموعة شبان قتلوا جارتهم السبعينية بأبشع الطرق!
منوعات
10:31
بعد أن فشلوا في تسميمها ذبحوها... مجموعة شبان قتلوا جارتهم السبعينية بأبشع الطرق!
8
أمن وقضاء
11:45
عناصر حاجز ضهر البيدر توقف مجموعة أشخاص كانوا على متن فان وبحوزتهم كمية من المخدّرات
أمن وقضاء
11:45
عناصر حاجز ضهر البيدر توقف مجموعة أشخاص كانوا على متن فان وبحوزتهم كمية من المخدّرات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More