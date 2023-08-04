الموت يفجع الممثلة المصرية يسرا

الموت يفجع الممثلة المصرية يسرا



أعلنت الممثلة المصرية يسرا عن وفاة حماتها، زوجة الراحل صالح سليم كابتن النادي الأهلي ووالدة الراحل هشام سليم.



ونعتها يسرا في منشور على موقع فيسبوك، كتبت فيه:" إنا لله وإنا إليه راجعون. توفت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم ووالدة كل من خالد صالح سليم والمرحوم هشام صالح سليم... تغمدها الله بواسع رحمته و ألهمنا جميعا الصبر والسلوان.. العزاء يقتصر على الجنازة فقط".