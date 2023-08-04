هل حاولت شيرين عبد الوهاب الانتحار بجرعة زائدة من الأدوية؟!

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الفائتة أخبار تتحدث عن محاولة انتحار الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال تناولها جرعة زائدة من الأدوية.



وهذه الأخبار دفعت بحسام حبيب، زوج الفنانة، إلى الخروج عن صمته والتحدث بالموضوع.



ونفى الفنان المصري الشائعات التي تم تداولها والتي تزعم أن شيرين عبد الوهاب حاولت الانتحار باستخدام 12 قرص زانكس، قائلًا: والله عيب جدًا الكلام ده"، وفق ما نقلت "القاهرة 24".



من جانبها، سارعت نقابة المهن الموسيقية في مصر إلى إصدار نفي حاسم لكل هذه الأنباء، داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وإيقاف التعرض للمغنية المصرية التي مرّت بتجربة صعبة مؤخرا.



وقال الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي وعضو نقابة المهن الموسيقية، إن كل ما يتداول عن شيرين عبدالوهاب "كذب"، مضيفا: "هي حاليًا تتفق مع مدير أعمالها على حفلات جديدة، وتواصلت قبلها مع مدير أعمالها وأخبرني بأنها بصحة جيدة".



كما أضاف ساخراً خلال تصريحات صحافية: "في حد بيتفق على حفلات يروح ينتحر".



وتابع: "مش عارفين الشائعة دي جت منين ولكن هي بصحة جيدة وتواصلت معها شخصيا، أكد لي كذب تلك الشائعات التي انتشرت على السوشيال ميديا".



وفي وقت لاحق، نشرت إحدى مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على تطبيق انستغرام ظهرت من خلاله الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، رفقة بناتها في الساحل الشمالي بعد تردد شائعة انتحارها.



وشاركت إحدى المؤثرات مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع انستغرام، ظهرت من خلاله شيرين عبد الوهاب وهي تستمتع بالإجازة الصيفية بالساحل الشمالي مع عائلتها.



وعلقت على مقطع الفيديو قائلة: "الاثنين زي الفل من الساحل الشمالي النهاردة الجمعة إجازة مع عيلتهم وصحتهم تمام ومبسوطين جدًا وسايبه الفيديو بالصوت علشان كل حاجة تكون على الطبيعية."