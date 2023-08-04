زوجة كاني ويست في إطلالة مثيرة... هل تتقصد إظهار الشبه بينها وبين كيم كارداشيان؟ (صور)

زوجة كاني ويست في إطلالة مثيرة... هل تتقصد إظهار الشبه بينها وبين كيم كارداشيان؟



لفتت بيانكا سينسوري، زوجة كاني ويست وشبيهة زوجته السابقة كيم كارداشيان، الأنظار في إطلالة مثيرة خلال رحلة إلى إيطاليا مع مغني الراب يوم الخميس.



وظهرت المهندسة المعمارية الأسترالية، البالغة من العمر 28 عامًا، في لباس علوي من البكيني الأسود المثير أثناء تواجدها في فلورنسا، مما أثار التساؤلات حول اذا ما كانت تتقصد الظهور باطلالات شبيهة للنجمة كيم كارداشيان.



وانتشرت صور سينسوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم الجمهور بين ما اذا كانت شبيهة كيم اجمل منها.