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الخبر أثار صدمة بين محبّيه.. ما حقيقة وفاة جمال العلي بظروفٍ غامضة؟

فنّ
2023-08-05 | 03:18
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الخبر أثار صدمة بين محبّيه.. ما حقيقة وفاة جمال العلي بظروفٍ غامضة؟
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الخبر أثار صدمة بين محبّيه.. ما حقيقة وفاة جمال العلي بظروفٍ غامضة؟

الخبر أثار صدمة بين محبّيه.. ما حقيقة وفاة جمال العلي بظروفٍ غامضة؟

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية خبراً مجهول المصدر عن وفاة الممثل السوري جمال العلي في ظروفٍ غامضة دون توضيح الأسباب الأمر الّذي أثار صدمة بين محبّيه. 
 
إلا أن نقابة الفنانين السوريين، فرع دمشق، نفت الشائعة المُتداولة بكثافة عبر السوشيال ميديا، ونشرت عبر فيسبوك البيان التالي: "تنويه، لا صحة أبداً لما يشاع عن وفاة الزميل الفنان جمال العلي وقد تواصلنا معه منذ قليل وهو بصحة جيدة، والحمدلله دمتم بخير".
 
 

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