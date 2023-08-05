نايا ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تحتفل بعيد ميلادها الـ 18.. أصبحت شابة نسخة عن والدتها! (صورة)

نايا ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تحتفل بعيد ميلادها الـ 18.. أصبحت شابة نسخة عن والدتها! (صورة)

احتفلت نايا شربل، ابنة الممثلين اللبنانيين كارين رزق الله وفادي شربل، بمناسبة عيد ميلادها ونشرت شقيقتها ناديا صورةً لها من الاحتفال.

وبدت نايا شربل في اللقطة شابة نسخة عن والدتها كارين رزق الله بسبب الشبه الكبير بملامحهما، وحملت بيدها البالونات على هيئة رقم 18 بالإشارة منها الى انها بلغت سن الـ 18.