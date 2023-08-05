وفاة نجم "بريكينغ باد" مارك مارغوليس

وفاة نجم "بريكينغ باد" مارك مارغوليس

توفي الممثل الأميركي مارك مارغوليس عن 83 عاماً بعد صراع قصير مع المرض. وهو بطل مسلسلي "بريكينغ باد" و"بيتر كول سول"، الذي لعب فيهما دور زعيم المخدرات الشرير هيكتور سالامانكا.



ويُذكر بأن هذا الدور خوّله للترشح لنيل جائزة "إيمي"، الموازية بأهميتها تلفزيونياً لجوائز الاوسكار في السينما.



وكتب براين كرانستون، صاحب شخصية والتر وايت في مسلسل "بريكينغ باد" على انستغرام: " مارك مارغوليس كان ممثلا عظيما وإنسانا جميلا. كان مرحا وصاحب شخصية محببة خارج التصوير، وذا رهبة قوية في موقع التصوير".