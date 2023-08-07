جوزيف عطية مُلتحفاً بالعلم السوري في ليالي قلعة دمشق: "عطيتوني العلم عالقد" (فيديو)

جوزيف عطية مُلتحفاً بالعلم السوري في ليالي قلعة دمشق: "عطيتوني العلم عالقد" (فيديو)

أحيا الفنان اللبناني جوزيف عطية حفلاً غنائياً ناجحاً ضمن فعاليات ليالي قلعة دمشق في سوريا، حيث قدّم باقة من أجمل أغنياته وسط تفاعل الجمهور.

وسرعان ما تحوّل إسم جوزيف عطية الى الإسم الأكثر تداولاً في الساعات الماضية، والسبب يعود الى ظهوره ملتحفاً بالعلم السوري على المسرح، الأمر الّذي قسم الرأي العام بين مؤيدٍ ومعارض لأسباب سياسيّة.

ويبدو جوزيف عطية سعيداً في الفيديو وهو يضع العلم السوري على كتفيه، ويقول "عطيتوني العلم عالقد لأنو بالغنية بقول انتِ خلقتِ للفرح، بتعرفوا لمين هيدي؟ هيدي لسوريا".