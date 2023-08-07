متابع يتّهم بسمة بوسيل بالإستيلاء على فيلا تامر حسني.. فهل أصبحت ملكها فعلاً؟

متابع يتّهم بسمة بوسيل بالإستيلاء على فيلا تامر حسني.. فهل أصبحت ملكها فعلاً؟

حاول أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي استفزاز المغربيّة بسمة بوسيل واتهامها بالإستيلاء على فيلا طليقها النجم المصري تامر حسني بالقول "عايشة في فيلا تامر بالساحل الشمالي ده مش بيت القاهرة عشان يبقى بيت الزوجة"، فكيف ردّت بسمة على هذه الاتهامات؟

خرجت بسمة بوسيل عن صمتها وأكّدت أن الفيلا الّتي تسكن فيها أصبحت من ممتلكاتها، فكتبت ردّاً على المتابع بالقول "الفيلا أصبحت ملكي، اتمنّى ان لا تصيبك سكتة قلبية".