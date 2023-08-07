زوج شيماء سيف يستعين بالفوتوشوب لتحويلها الى دمية باربي.. إليكم النتيجة النهائية! (صور)

زوج شيماء سيف يستعين بالفوتوشوب لتحويلها الى دمية باربي.. إليكم النتيجة النهائية! (صور)

احتفلت الممثلة المصرية شيماء سيف بمناسبة عيد ميلادها الـ 35، وهنّأها زوجها المنتج المصري محمد كارتر على طريقته.

فكتب زوج شيماء سيف "كل سنة وأنت طيبة يا أحلى بنوتة في الكون، كل سنة بتمر بتحلوّي بعيني أكثر من إللي قبليها، يا رب العمر كله ليكِ صحة وسعادة وهناء.... بحبك طول العمر".

ونشر محمد كارتر صورة معدّلة لزوجته شيماء سيف بهيئة باربي، وبدا واضحاً أنّه استخدم الفوتوشوب لتحويلها الى دمية.