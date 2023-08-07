داليدا خليل تحسم الجدل وتجيب على التساؤلات.. هل من علاقة غرامية بينها وبين عمرو دياب؟

داليدا خليل تحسم الجدل وتجيب على التساؤلات.. هل من علاقة غرامية بينها وبين عمرو دياب؟

بعد الجدل الواسع الّذي أثارته الممثلة اللبنانيّة داليدا خليل بظهورها في صور مع النجم المصري عمرو دياب وهو يطبع قبلة على خدها، خرجت داليدا عن صمتها وأجابت على التساؤلات الّتي طرحت فرضية وجود علاقة غرامية بينها وبين الهضبة.

وصرّحت الممثلة داليدا خليل لـ "فوشيا" قائلةً "لا علاقة حب بيني وبين عمرو دياب، وهذه الصور الأولى التي تجمعنا، وكان لي الشرف بهذا اللقاء، وأتمنى له كل التوفيق والخير".

ووصفت داليدا خليل عمرو دياب بالقول: "إنسان كتير مهضوم، وقريب للقلب، وهو كتير لذيذ".