شمس البارودي في أول تعليق بعد وفاة ابنها: يا رب زوّجه من الحور العين

شمس البارودي في أول تعليق بعد وفاة ابنها: يا رب زوّجه من الحور العين

بعد مرور أسبوع على مأساة وفاة ابنها غرقاً، خرجت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن صمتها في اوّل تعليقٍ لها على الحادثة الّتي هزّت الوسط الفنّي المصري والعربي.

فقالت شمس البارودي "روح قلبي ومهجة روحي في حضن أرحم الراحمين أسأله أن يكرمه ويسعده ويفرح قلبه التقي النقي بكل ما حرم منه في دار الابتلاء، أسأله سبحانه أن يسكنه أعلى جنات الخلد مع الصديقين والشهداء والصالحين".

وتابعت شمس البارودي "أسألك أن تزوجه من الحور العين فأنت أعلم يا الله أنه يستحقها الطيب الحنون الكريم صاحب البصيرة الثاقبة من طفولته، وكأنه سبحانه كان يعده لهذا اللقاء، يا رب اربط على قلبي وأبيه فقد حمدنا واسترجعنا وسلمنا أمرنا للحي الذي لا يموت، فإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ألحقنا به في جنتك مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم".