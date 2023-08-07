لديها مواصفات ملكة الجمال.. هل تشارك ابنة جورجينا رزق في مسابقة جمالية؟

لديها مواصفات ملكة الجمال.. هل تشارك ابنة جورجينا رزق في مسابقة جمالية؟

في كلّ مرّةٍ تظهر فيها نورهان إبنة النجم اللبناني وليد توفيق في صورةٍ عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تنهال الإشادات بجمالها الّذي ورثته عن والدتها ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق.

بدوره، أثنى الفنان وليد توفيق على هذه الإشادات، وأكّد أن ابنته نورهان تمتلك بالفعل مواصفات ملكة الجمال التي تخوّلها الحصول على ألقاب جماليّة عالميّة تماماً مثل والدتها، لكنه استبعد فكرة مشاركة ابنته في المسابقات الجمالية.