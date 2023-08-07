هل مات طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد زملائه؟.. فيديو يهزّ الوسط الفنّي المصري

هل مات طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد زملائه؟.. فيديو يهزّ الوسط الفنّي المصري

"هل مات طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد زملائه؟"، إنّه السؤال الّذي هزّ الوسط الفنّي المصري في الساعات الفائتة مع تداول فيديو يؤكد تفاصيل الحادثة فحقق ملايين المشاهدات.

بدورها، كشفت ايمي طلعت زكريا بالنيابة عن أسرة والدها أن الفيديو المُتداول قد تمّ انتاجه عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، وأضافت "والدي ما كانش له أعداء نهائي كل الناس كانت بتحبه".

وأعلنت إيمي طلعت زكريا أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على الصفحة التي نشرت الفيديو.