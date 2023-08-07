منذ بدء عرضه في 21 تموز... إيرادات فيلم باربي حول العالم حققت رقماً ضخماً!

إيرادات فيلم باربي حول العالم تخطت المليار دولار!



أعلنت شركة وارنر براذرز بيكتشرز، وهي وحدة تابعة لشركة وارنر براذرز ديسكفري، الأحد، إن إيرادات فيلم "باربي" بأنحاء العالم تخطت المليار دولار منذ بدء عرضه في 21 تموز.



وأضافت الشركة في بيان، أن إيرادات الفيلم الكوميدي الخيالي بلغت 459 مليون دولار بالولايات المتحدة وكندا، و572.1 مليون دولار أخرى في الخارج منذ بدء طرحه في دور العرض، بإجمالي بلغ 1.0315 مليار دولار.



وقالت وارنر براذرز إن غريتا جرويج، كاتبة ومخرجة "باربي" المرشحة لجائزة الأوسكار، أصبحت أيضا أول مخرجة أفلام تتخطى إيرادات أحد أعمالها عتبة المليار دولار.

