فوز الطالبة المخرجة تيريزا صالح بجائزة بريمونو عن مسرحية دموع بترا فون كينت المريرة

فوز الطالبة المخرجة تيريزا صالح بجائزة بريمونو عن مسرحية دموع بترا فون كينت المريرة



فازت المخرجة تيريزا جورج صالح وكاتبه السيناريو والحوار الطالبة في السنة الاخيرة في كلية الفنون الجميلة الفرع الثاني قسم المسرح، بجائزة بريمونو- primono من خلال رسالة الديبلوم التي جسدتها على مسرح مونو وكانت بإشراف الممثلة جوليا قصار. إختارت صالح الفيلم الالماني "دموع بترا فون كينت المريرة" وجعلته عرضا مسرحيا لمده 30 دقيقة، ولبننت من خلاله المشاهد والحوار وأداء الممثلين. وأدت الممثلات الشابات أدوارهن بطريقة احترافية مع ثقة ملفتة وجرأة واضحة فكان عملا كاملا ومتكاملا تخال صناعه من المتمرسين في المهنة.



وتدور قصة المسرحية حول فتاة تدعى "بترا فون كينت" مصممة أزياء شهيرة، شخصية غريبة الأطوار، مغرورة، وحياتها مريرة، تعاني من قصة طلاق قاسية، تعيش مع مساعدتها مرلينا التي تتعذب بصمت جراء معاملة بيترا المتسلطة لها. تدخل الفتاة المدللة كارين إلى حياة بترا، فتسحر بها، وتغريها بإمكانية جعلها عارضة أزياء شهيرة. لكن عند ترك كارين لها، بعد فترة من العيش سوياً، تصاب بترا بالغيرة العمياء والهستيريا الدائمة.



وقد جسدت دور بترا مابيل طوق وشارك في التمثيل باميلا الهاشم بدورمارلين، كارين صالح بدور كارين. وأجادت الطالبة تاتيانا جورج صالح بتصميم الملابس المستوحاة من القصة ومن الفيلم المدبلج، وسينوغرافيا فيوليت عويس والاضاءة لجلال الشعار.