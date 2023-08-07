"سأعود عندما أكون جاهزة"... 15 سنة من المعاناة مع المرض لخّصتها بيلا حديد بمجموعة صور وهذا ما قالته! (صور)

"سأعود عندما أكون جاهزة"... 15 سنة من المعاناة مع المرض لخّصتها بيلا حديد بمجموعة صور وهذا ما قالته! (صور)







ونشرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 26 عامًا مجموعة متنوعة من الصور التي تظهرها في أسوأ لحظات صراعها مع المرض المزمن على مر السنين، بالإضافة إلى مقتطفات من سجلاتها الطبية التي تعود إلى أكثر من عقد، وفق ما نقلموقع قامت بيلا حديد بتحديث 59.3 مليون متابع على إنستغرام حول معركتها المستمرة مع مرض "لايم" يوم الأحد.ونشرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 26 عامًا مجموعة متنوعة من الصور التي تظهرها في أسوأ لحظات صراعها مع المرض المزمن على مر السنين، بالإضافة إلى مقتطفات من سجلاتها الطبية التي تعود إلى أكثر من عقد، وفق ما نقلموقع دايلي ميل

والتقطت الصور لتعرض العذاب الذي عاشته لسنوات من المشاكل الصحية والإرهاق، حتى عندما أصبحت واحدة من أكثر العارضات طلبًا في العالم.



وعلى الرغم من أن بيلا كانت تأخذ إجازة من العمل وقلصت من منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ انفصالها بهدوء عن صديقها مارك كالمان في وقت سابق من هذا العام ، فقد أوضحت أن هذه كانت مجرد نكسة موقتة بالنسبة لها.



وكتبت بتحد في تعليقها المطول: "سأعود عندما أكون جاهزة"، مؤكدة أنها "أخيرًا بصحة جيدة" بعد 15 عامًا من محاربة المرض.