بعمر الـ44 عامًا... بطلة مسلسل "نور" الشهير حامل في طفلها الأول

بعمر الـ44 عامًا... بطلة مسلسل "نور" الشهير حامل في طفلها الأول



أعلنت جريدة Habertürk التركية أن الممثلة التركية سونغول أودان، المعروفة عربياً باسم نور، حامل بطفلها الأول، بعد مرور 3 سنوات على زواجها من رجل الأعمال أرمان بيشيكجي.



وأكدت الجريدة التركية أن سونغول، البالغة من العمر 44 عامًا، قد كشفت خبر حملها في طفلها الأول لدوائرها المقربة، الّا انها لم تكشف عن جنس الجنين بعد.