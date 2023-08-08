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السيدة فيروز في صورةٍ جديدة على فيسبوك... "من آيفون ريما الرحباني"

السيدة فيروز في صورةٍ جديدة على فيسبوك... "من آيفون ريما الرحباني"

نشرت المخرجة اللبنانية ريما الرحباني صورةً جديدة لوالدتها السيدة فيروز، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وعلّقت ريما الرحباني على صورة سفيرتنا الى النجوم فيروز بالقول "وترَاجِع حسَابْ العَتيق بْبَالْهَا. طبعاً بِ آيفون ريما". شاهدوا السيدة فيروز في أحدث ظهورٍ لها عبر فيسبوك.