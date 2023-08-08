ماريتا الحلاني بفيديو جديد من زفافها: "صار النا شهرين مع بعض".. وهذه مفاجأتها بهذه المناسبة السعيدة!

ماريتا الحلاني بفيديو جديد من زفافها: "صار النا شهرين مع بعض".. وهذه مفاجأتها بهذه المناسبة السعيدة!

بعد مرور شهرين على دخولها القفص الذهبي، شاركت الفنانة اللبنانيّة ماريتا الحلاني متابعيها بمنشورٍ جديد في هذه المناسبة السعيدة.

في التفاصيل، نشرت ماريتا الحلاني مقطع فيديو جديد من زفافها على انستغرام، وأرفقته بالتعليق التالي: "صار النا شهرين مع بعض! بهالمناسبة حبيت شارك معكن أغنية وفيديو الرقصة الأولى على اليوتيوب. حبيبي الحلو".