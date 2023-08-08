بعد شائعات خيانته لها مع "ناشطة بيئية"... انفصال نتالي بورتمان عن زوجها بنيامين ميليبيد

أعلنت وسائل إعلام أميركية خبر انفصال نجمة هوليوود نتالي بورتمان عن زوجها بنيامين ميليبيد، وذلك بعد 11 عامًا من الزواج.

وشوهدت النجمة نتالي بورتمان في الذكرى السنوية الحادية عشرة لزواجهما يوم الجمعة 4 آب بدون خاتم زواج خلال حضورها حدث Angel City FC في سيدني، أستراليا.

وانتشرت شائعات في حزيران مفادها أن ميلبيد كان على علاقة غرامية مع كاميل إتيان، وهي ناشطة في مجال المناخ تبلغ من العمر 25 عامًا، إلا أن بورتمان ظلّت ملتزمة بزواجها على الرغم من الخيانة الزوجية المزعومة.

وأفاد مصدر لموقع US Magazine بأن الثنائي حاول إنجاح العلاقة بعد الفضيحة، إلا أنهما قررا التوقف عن ذلك.

ويُذكر أن بورتمان التقت بزوجها السابق في عام 2009 أثناء عملهما في فيلم Black Swan أو "البجعة السوداء" للمخرج دارين أرونوفسكي، والذي عرض في دور السينما في عام 2010.

ولدى بورتمان وميلبيد طفلان وهما أليف، 12 عامًا، وأماليا، 6 سنوات.