هل وقع الخلاف بين وائل جسار وصابر الرباعي في الكواليس؟.. الأخير يكشف الحقيقة كاملةً

هل وقع الخلاف بين وائل جسار وصابر الرباعي في الكواليس؟.. الأخير يكشف الحقيقة كاملةً

قبل أسابيع، انتشرت معلومات مجهولة المصدر مفادها أن خلافاً قد وقع بين الفنان اللبناني وائل جسار وزميله التونسي صابر الرباعي في كواليس حفل روائع الموجي الّذي أقيم في المملكة العربيّة السعودية، ولم ينفي آنذاك أي من الطرفين الأخبار المُتداولة.

وعلى هامش حفله في مهرجان جرش للثقافة والفنون، سُئل الفنان صابر الرباعي عن حقيقة الخلاف مع وائل جسار، فنفى لـ ET بالعربي هذه الشائعة وأضاف "مافيش مشاكل بيني وبين وائل جسار خالص، وكلّ الأخبار المُتداولة ليس لها علاقة بالواقع".