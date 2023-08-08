شادي جميل يعلن: حضّرت مكان دفني في مدافن الروم الكاثوليك!

شادي جميل يعلن: حضّرت مكان دفني في مدافن الروم الكاثوليك!

تحدّث الفنان السوري شادي جميل عن تعرّضه لحالات نصب وعدم تقدير من قبل بعض متعهدي الحفلات، لكنّه يصرّ على استئناف نشاطاته الفنيّة وإحياء الحفلات الفنيّة تقديراً لمحبّة الجمهور له.

وأعلن شادي جميل في حديثٍ لـ "فوشيا" أنّه يمتلك العديد من الجنسيات، لكنّه يفضّل أن يدفن في مسقط رأسه في مدينة حلب بجوار قبر والديه. وأضاف شادي جميل "حضّرت مكان دفني منذ أكثر من ثلاثين عامًا في مدافن الروم الكاثوليك".