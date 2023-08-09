نانسي عجرم تمايلت وقفزت بفستانها في حوض السباحة: "تيجي ننبسط" (فيديو)

نانسي عجرم تمايلت وقفزت بفستانها في حوض السباحة: "تيجي ننبسط" (فيديو)

أطلقت النجمة اللبنانيّة نانسي عجرم أغنيتها الجديدة "تيجي ننبسط" على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

وتحمل الأغنية توقيع الشاعر تامر حسين والحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، أمّا الفيديو كليب فتحت إدارة المخرجة ليلى كنعان.

وتقدّم نانسي عجرم في جديدها جرعة من الفرح ضمن أجواء صيفيّة بامتياز، وظهرت في الفيديو كليب وهي تتمايل رقصاً وتقفز بفستانها في حوض السباحة.