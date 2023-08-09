صابر الرباعي في موقف محرج على المسرح.. أخطأ بإسم ممثلة شهيرة وحيّاها على أنّها أمل عرفة! (فيديو)

صابر الرباعي في موقف محرج على المسرح.. أخطأ بإسم ممثلة شهيرة وحيّاها على أنّها أمل عرفة! (فيديو)

لم يمرّ حفل الفنان التونسي صابر الرباعي ضمن فعاليات ليالي قلعة دمشق في سوريا مرور الكرام، بل تحوّل الى حديث روّاد الانترنت بسبب الموقف المحرج الّذي تعرّض له على المسرح.

وفي التفاصيل، حاول صابر الرباعي الترحيب بالممثلة الشهيرة صفاء سلطان لكنّه أخطأ بإسمها فقال "أمل عرفة أهلاً فيكِ".

وفي حين بدأت الجماهير بهتاف اسم "صفاء سلطان"، تدارك صابر الرباعي الأمر وحاول تصحيح الخطأ بالقول "العتب على النظر".