الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ما حقيقة وفاة عباس النوري إثر أزمة قلبيّة حادّة؟

فنّ
2023-08-09 | 04:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ما حقيقة وفاة عباس النوري إثر أزمة قلبيّة حادّة؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ما حقيقة وفاة عباس النوري إثر أزمة قلبيّة حادّة؟

ما حقيقة وفاة عباس النوري إثر أزمة قلبيّة حادّة؟

تداول ناشطون عبر منصّات التواصل الاجتماعي خبراً مجهول المصدر مفاده أن الممثل السوري عباس النوري قد فارق الحياة إثر أزمة قلبيّة حادّة، فما حقيقة ما يتمّ تداوله؟ 
 
في التفاصيل، اختار عباس النوري أن ينفي بنفسه شائعة وفاته عبر فيسبوك، فكتب "لا زلت على قيد المحبّة، الحمد لله". 
 
وتابع عباس النوري قائلاً "شكراً لرقي أفكار مطلقي الشائعات، كلّ حبّي أعز ما أملك". 
 

آخر الأخبار

فنّ

خبر كاذب

شائعة

وفاة

عباس النوري

LBCI التالي
على خطى ميريام فارس.. فيفيان مراد تتزوّج وتخفي وجه زوجها بالصور
نادين الراسي مع اقتراب الذكرى الأولى لرحيل جورج الراسي: بعمل بأصلي (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:40

قبل أيام من وفاتها بسرطان الدم... ابنة الـ10 سنوات تتزوج من صديقها في حفل زفاف ضخم (صور)

LBCI
أخبار لبنان
07:36

جعجع: وفاة الياس الحصروني لم تكن نتيجة حادث سير.. والمطلوب كشف هويّة الفاعلين

LBCI
أمن وقضاء
02:33

التحقيقات الأولية في وفاة الياس الحصروني ترجح تعرضه لعملية قتل

LBCI
أخبار دولية
15:28

احتجاز ثلاثة شرطيين إثر وفاة رجل على هامش أعمال الشغب في فرنسا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:52

هل تواعد شاكيرا بطل فومولا 1 لويس هاملتون؟

LBCI
فنّ
05:40

زياد برجي يحيي القيادة السورية: سوريا ما بتترك لبنان ولا لبنان بيتركها (فيديو)

LBCI
فنّ
04:36

على خطى ميريام فارس.. فيفيان مراد تتزوّج وتخفي وجه زوجها بالصور

LBCI
فنّ
04:10

نادين الراسي مع اقتراب الذكرى الأولى لرحيل جورج الراسي: بعمل بأصلي (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-31

طائرة تتحطم على شاطئ مزدحم بالبشر... ومشاهد توثق اللحظات المرعبة (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-08-02

"اعتقدت أنه حلم"... طعن زوجته في مطبخ منزلهما حتى الموت دون أن يعلم واكتشف جريمته في صباح اليوم التالي!

LBCI
آخر الأخبار
05:00

التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد التبانة المسلك الشرقي وشارع سوريا طرابلس من قبل بعض المحتجين

LBCI
فنّ
2023-08-04

خبر حزين حول صحة سيلين ديون... وهذا ما أعلنته شقيقتها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:21

لجنة الاقتصاد ناقشت مع فياض في موضوع تعرفة ورسوم الكهرباء الخاصة بالصناعيين

LBCI
أخبار لبنان
06:44

سامي الجميل التقى وفدا من جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية: نحمّل رئيسي المجلس والحكومة مسؤولية التقاعس عن احقاق الحق في القضية

LBCI
اقتصاد
06:21

الشؤون المالية والنقدية في لقاء ميقاتي-منصوري...ماذا عن رواتب القطاع العام؟

LBCI
آخر الأخبار
05:09

حبيب من السراي: الصندوق العربي أبلغنا موافقته النهائية على القرض العربي بما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان

LBCI
أمن وقضاء
02:33

التحقيقات الأولية في وفاة الياس الحصروني ترجح تعرضه لعملية قتل

LBCI
أخبار لبنان
16:59

لمناسبة اختتام أعمال لقاء الشبيبة العالمي... البطريرك روفائيل بيدروس استقبل في المطار الشبيبة المشاركين في اللقاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

منتخب لبنان لكرة السلة يواصل استعداداته لكأس العالم في تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

بؤرة المخدرات والدعارة في المرفأ (٢): "كلن يعني كلن عارفين"... فلماذا الإنتظار؟

LBCI
أخبار لبنان
13:48

وزير السياحة السعودي يهنئ نظيره اللبناني على موسم السياحة في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:47

بعد اختفاء ابنة الـ8 سنوات... عثروا على حذائها ثم اكتشفوا الفاجعة!

LBCI
أمن وقضاء
02:33

التحقيقات الأولية في وفاة الياس الحصروني ترجح تعرضه لعملية قتل

LBCI
منوعات
15:05

طلبت قالب حلوى لعيد ميلاد ابنتها الصغيرة... ولكن ما اسلمته لا يُصدّق! (صورة)

LBCI
موضة وجمال
15:21

صور في أوضاع غير لائقة وتعرٍّ للفحص البدني... فضيحة تحرّش كبيرة تطال مسابقة جمال في هذا البلد!

LBCI
صحف اليوم
01:36

وزير الثقافة سيطلب منع عرض فيلم "باربي" في لبنان (الجمهورية)

LBCI
منوعات
15:35

اعتقدت أن حجراً سقط على رأسها ولكنه لم يكن كذلك... سيدة ستينية تنشر صورها وهي ملطخة بالدماء وتحذّر! (صور)

LBCI
منوعات
14:33

فقدت حياتها من أجل 4 دولارات... تشاجرت مع سائق التاكسي بسبب الأجرة وحلّت الكارثة: إليكم القصة الصادمة!

LBCI
حال الطقس
02:05

استعدّوا...موجة حرّ شديدة بدءا من يوم السبت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More