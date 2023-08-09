ما حقيقة وفاة عباس النوري إثر أزمة قلبيّة حادّة؟

ما حقيقة وفاة عباس النوري إثر أزمة قلبيّة حادّة؟

تداول ناشطون عبر منصّات التواصل الاجتماعي خبراً مجهول المصدر مفاده أن الممثل السوري عباس النوري قد فارق الحياة إثر أزمة قلبيّة حادّة، فما حقيقة ما يتمّ تداوله؟

في التفاصيل، اختار عباس النوري أن ينفي بنفسه شائعة وفاته عبر فيسبوك، فكتب "لا زلت على قيد المحبّة، الحمد لله".

وتابع عباس النوري قائلاً "شكراً لرقي أفكار مطلقي الشائعات، كلّ حبّي أعز ما أملك".