زياد برجي يحيي القيادة السورية: سوريا ما بتترك لبنان ولا لبنان بيتركها (فيديو)

زياد برجي يحيي القيادة السورية: سوريا ما بتترك لبنان ولا لبنان بيتركها (فيديو)

أحيا الفنان اللبناني زياد برجي حفلاً غنائياً ناجحاً في سوريا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ليالي قلعة دمشق.

وقدّم برجي باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، وانحنى أمام العلم السوري وقبّله، كما ألقى كلمةً على المسرح قال فيها "تحية لكل سوري. سوريا حبيبة قلب لبنان وجارة لبنان وما بتترك لبنان ولا لبنان بيتركها".

وتابع زياد برجي "تحية للجيش العربي السوري العريق، تحية للقيادة الحكيمة، تحية لروح الشباب الطموحين، تحية للقائد السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد".