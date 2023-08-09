هل تواعد شاكيرا بطل فومولا 1 لويس هاملتون؟

نشرت نجمة البوب شاكيرا على مواقع التواصل الاجتماعي صورةً ظهرت فيها مع بطل فورمولا 1 لويس هاملتون في استوديو تسجيل بعد "لقاء سري في إيبيزا"، الأمر الّذي أثار جدلاً كبيراً حول ما إذا كانا يتواعدان في الوقت الحالي.

وكانت قد انتشرت شائعات في الآونة الأخيرة عبر الإنترنت تفيد بأن المغنية اللاتينية من أصول لبنانية وهاملتون تجمعهما علاقة "أكثر من مجرد صداقة".

وحاولت الصحافية المقربة من شاكيرا، جودي مارتن، توضيح بعض المعلومات المتداولة حول "العلاقة" المزعومة، وقالت: "يمكنني أن أنكر هذه المعلومات بشكل قاطع لأنني تحدثت إلى المقربين من شاكيرا، وأكّدوا أنه لطالما كانت هناك صداقة جميلة بين شاكيرا وهاملتون".

وأضافت: "ولكن لا شكّ أن هناك علاقة أكثر من صداقة تجمع بينهما".وتابعت: "كان الاثنان يعلمان بوضوح أنه لا يوجد علاقة جادة بينهما وأن هناك حرية تامة لفعل ما يريدان".

وأفاد مصدر مقرب من شاكيرا أنها وهاملتون استمتعا بثلاثة اجتماعات سرية في منزلها في إيبيزا خلال الشهر الفائت.