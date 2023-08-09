كيم كارداشيان تحذف صورًا لها بعد ظهور ملابسها الداخلية... وهذه التفاصيل! (صور)

كيم كارداشيان تحذف صورًا لها بعد ظهور ملابسها الداخلية... وهذه التفاصيل! (صور)



شاركت النجمة كيم كارديشيان سلسلة من الصور ثم حذفتها بسرعة بعد أن لاحظ المعجبون ظهور ملابسها الداخلية.



وسرعان ما حذفت كيم الصور التي نشرتها أثناء جلوسها على الأريكة، إلى جانب صديقها، بعد ظهور ملابسها الداخلية بسبب الشق العالي في تنورتها.



على الرغم من حذف المنشور، سارع روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الى تداول صور كيم التي لاقت جدلاً واسعاً بين من اتهمها بتقصد احداث هذه البلبلة ومن اعتبرها اخطأت في نشر الصور.