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اليسا تستسخف قرار منع فيلم "باربي" في لبنان: ان شاء الله ما يقطع عنا الاتصالات كمان!

اليسا تستسخف قرار منع فيلم "باربي" في لبنان: ان شاء الله ما يقطع عنا الاتصالات كمان!

علّقت النجمة اللبنانيّة اليسا على انتشار خبر منع عرض فيلم "باربي" في لبنان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر). واستسخفت الفنانة اليسا القرار بالقول "ان شاء الله وزير الثقافة ما يعرف شو في مواد عالانترنت وعلى نتفلكس أحسن ما يقطع عنا الاتصالات كمان. منع فيلم باربي من أسخف القرارات اللي عم تزيد رجعية الدولة ومؤسساتها". وتساءلت اليسا في تغريدتها "مين بدو يخبر دولتنا إنو اللي بيخاف عا قيم المجتمع من فيلم بتكون المشكلة بالمجتمع مش بالفيلم؟". انشالله وزير الثقافة ما يعرف شو في مواد عالانترنت وعا نتفلكس أحسن ما يقطع عنا الاتصالات كمان. منع فيلم باربي من أسخف القرارات اللي عم تزيد رجعية الدولة ومؤسساتها. مين بدو يخبر دولتنا إنو اللي بيخاف عا قيم المجتمع من فيلم بتكون المشكلة بالمجتمع مش بالفيلم؟ — Elissa (@elissakh) August 9, 2023