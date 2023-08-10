اليسا تستسخف قرار منع فيلم "باربي" في لبنان: ان شاء الله ما يقطع عنا الاتصالات كمان!

انشالله وزير الثقافة ما يعرف شو في مواد عالانترنت وعا نتفلكس أحسن ما يقطع عنا الاتصالات كمان. منع فيلم باربي من أسخف القرارات اللي عم تزيد رجعية الدولة ومؤسساتها. مين بدو يخبر دولتنا إنو اللي بيخاف عا قيم المجتمع من فيلم بتكون المشكلة بالمجتمع مش بالفيلم؟
— Elissa (@elissakh) August 9, 2023
انشالله وزير الثقافة ما يعرف شو في مواد عالانترنت وعا نتفلكس أحسن ما يقطع عنا الاتصالات كمان. منع فيلم باربي من أسخف القرارات اللي عم تزيد رجعية الدولة ومؤسساتها. مين بدو يخبر دولتنا إنو اللي بيخاف عا قيم المجتمع من فيلم بتكون المشكلة بالمجتمع مش بالفيلم؟